Министры энергетики России и Ирана обсудили объединение энергосистем

Речь шла о двух проектов энергокоридоров между Россией и Ираном, один из которых идет через Грузию и Армению, другой - через Азербайджан

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр энергетики Николай Шульгинов обсудил со своим визави из Ирана Али Акбаром Мехрабианом объединение энергосистем стран, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Стороны обсудили сотрудничество двух стран в топливно-энергетической сфере, в частности реализацию проектов по объединению электроэнергетических систем Азербайджана, Ирана и России (АИР) и России, Армении, Грузии и Ирана (АГИР)", - отмечается в сообщении.

Вопрос соединения энергосистем России и Азербайджана и энергосистемы Ирана обсуждается с 2005 года.

Сейчас обсуждаются два проекта энергокоридоров между Россией и Ираном, один из которых идет через Грузию и Армению, другой - через Азербайджан.