В кабмине считают, что Россия успешно создает независимую финансовую систему

На сегодняшний день к ней подключилось около 80% банков на постсоветском пространстве, заявил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Российский Центральный банк создал собственную финансовую систему, к которой на сегодняшний день подключилось около 80% банков на постсоветском пространстве. Об этом заявил в пятницу заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на пленарном заседании XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Сегодня мы сфокусировались на создании собственной независимой финансовой системы, прежде всего системы подтверждения финансовых сообщений. Российский Центробанк создал такую систему, - сказал Оверчук. - Сегодня порядка 80% банков на постсоветском пространстве подключились к этой системе".

По его словам, Россия ведет "очень активные интеграционные процессы" в рамках Евразийского экономического союза. "Сегодня в первом квартале текущего года 89% торговли товарами происходит в национальных валютах союза", - добавил он.

"Это очень серьезные цифры, которые действительно говорят о том, что у нас создается независимая финансовая система", - заключил Оверчук.

Свободная торговля

Россия прорабатывает соглашения о создании зон свободной торговли с некоторыми странами исламского мира, заявил Оверчук.

"Мы в рамках Евразийского экономического союза ведем переговоры о создании зон свободной торговли с целым рядом исламских государств, в том числе с Египтом, Ираном, с Объединенными Арабскими Эмиратами приступили к переговорам, с Индонезией начинаем переговоры", - сказал он.

"Мы видим, как растет наша взаимная торговля, все это говорит о сближении наших стран, - добавил Оверчук. - Та задача, которую мы сегодня перед собой ставим, - это снижение количества барьеров в торговле и упрощение взаимодействия прежде всего в экономической сфере".

О дедолларизации

Россия обсуждает со странами исламского мира текущие глобальные сдвиги, включая процессы дедолларизации, заявил Оверчук.

"Конечно же, на наши отношения [со странами исламского мира] не могут не влиять те глобальные сдвиги, которые происходят, и глобальные тренды. Мы говорим о процессах дедолларизации и создания независимой финансовой системы", - сказал он.

Среди прочих вопросов, стоящих на повестке дня, Оверчук отметил процессы деглобализации, переноса промышленного производства, снижение инвестиций в страны Глобального Юга со стороны Запада и проблемы энергетической, а также продовольственной безопасности. "В рамках этой более широкой повестки и того, как она влияет на страны, влияет на отношения, мы видим, что у отношений России и исламских государств очень большое и очень позитивное будущее, - подчеркнул он. - И мы в правительстве очень много делаем для того, чтобы это развивалось".