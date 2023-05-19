19 мая, 15:20,
обновлено 19 мая, 15:51
Санкции в отношении России

Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским "Метровагонмашем"

Зураб Джавахадзе/ ТАСС
© Зураб Джавахадзе/ ТАСС

Это связано с введением международных санкций

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским "Метровагонмашем", который должен был поставить вагоны Тбилисскому метрополитену, из-за введенных международных санкций.

Читайте также
Как США вводили санкции в отношении России в связи с Украиной

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении мэрии грузинской столицы.

"19 мая 2023 года наши международные партнеры ввели санкции против указанной компании. Как обществу известно, Грузия выполняет международные финансовые санкции. Соответственно, Тбилисский муниципалитет не собирается сотрудничать с санкционной компанией и аннулирует оформленное с "Метровагонмашем" соглашение", - говорится в заявлении.

В мэрии напомнили, что в 2021 году Европейский банк реконструкции и развития объявил тендер на закупку вагонов для Тбилисского муниципалитета. В тендере победил "Метровагонмаш". С компанией было оформлено соглашение о поставке 40 новых вагонов. 

Теги:
ГрузияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация