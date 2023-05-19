Это связано с введением международных санкций

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским "Метровагонмашем", который должен был поставить вагоны Тбилисскому метрополитену, из-за введенных международных санкций.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении мэрии грузинской столицы.

"19 мая 2023 года наши международные партнеры ввели санкции против указанной компании. Как обществу известно, Грузия выполняет международные финансовые санкции. Соответственно, Тбилисский муниципалитет не собирается сотрудничать с санкционной компанией и аннулирует оформленное с "Метровагонмашем" соглашение", - говорится в заявлении.

В мэрии напомнили, что в 2021 году Европейский банк реконструкции и развития объявил тендер на закупку вагонов для Тбилисского муниципалитета. В тендере победил "Метровагонмаш". С компанией было оформлено соглашение о поставке 40 новых вагонов.