Первые трамваи по проекту развития городского электротранспорта РФ вышли на линию

"ВЭБ.РФ" открыл опережающее финансирование в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы начаты в РФ в 7 из 10 регионов, участвующих в проекте по развитию городского электротранспорта; в Нижнем Новгороде и Курске начали курсировать первые обновленные трамваи. Об этом проинформировала в пятницу пресс-служба правительства РФ.

"7 из 10 регионов, участвующих в проекте комплексного развития городского электротранспорта, приступили к строительно-монтажным работам, - сказано в сообщении по итогам совещания по вопросам реализации проекта, прошедшего под руководством вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. - <…> Было отмечено, что запущено производство трамвайных вагонов для поставки в более чем половину регионов - участников проекта. А в ряде городов, среди которых Нижний Новгород и Курск, жители уже могут увидеть первые трамваи на линии".

Отмечено, что на данный момент "ВЭБ.РФ" открыл опережающее финансирование по проекту в Нижнем Новгороде - средства будут направлены на авансирование платежей по закупке 12 односекционных трамваев, инженерных изысканий и разработки проектной документации. В Нижнем Новгороде и Волгограде начала работу цифровая платформа по управлению общественным электротранспортом - с помощью специального мобильного приложения жители этих городов могут следить за движением транспорта на карте и оплачивать проезд онлайн.

Также Курская, Ростовская и Волгоградская области начали закупочные процедуры, необходимые для приобретения электробусов и зарядных станций.

"Люди начали ощущать первые результаты нашего проекта, - приводятся в сообщении слова Григоренко. - Пассажиры уже используют мобильные приложения для городского транспорта. На маршруты начали выходить новые трамваи, и их количество постоянно растет. Активно проводятся работы по строительству новых и реконструкции действующих трамвайных линий. Правительство жестко контролирует сроки исполнения запланированных мероприятий".

О проекте

Проект по развитию городского электротранспорта одновременно реализуется в областных центрах Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей, а также Краснодарского, Красноярского и Пермского краев.

Рассчитан проект до 2028 года, при этом 70% работ будет выполнено в течение 2023-2024 годов.

Всего проектом предусмотрена поставка 647 вагонов трамваев, более 280 электробусов, а также установка свыше 120 зарядных станций для них. Запланированы работы по строительству и реконструкции 618 км трамвайных путей, планируется строительство 11 депо и 97 тяговых подстанций.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и региональных бюджетов, кредитов "ВЭБ.РФ" и частных инвестиций.