19 мая, 17:32

В России пройдет международный хакатон по ИИ с участием дружественных стран

Общий призовой фонд составит порядка 34 млн рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Международный хакатон по искусственному интеллекту с участием специалистов из дружественных стран пройдет в Москве. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу на открытии третьего сезона проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект".

"Нововведением станет международный хакатон с участием специалистов из дружественных стран, который пройдет в столице. Общий призовой фонд хакатонов порядка 34 млн рублей", - сообщил Чернышенко. Он подчеркнул, что в 2023 году запланированы восемь окружных хакатонов и один всероссийский, который пройдет в Нижнем Новгороде.

В пятницу вечером в офисе VK открылся третий сезон проекта на площадке первого окружного хакатона в Москве, отметил вице-премьер. "Команды смогут прокачать свои личные и профессиональные качества, дадут импульс развитию ключевых отечественных проектов", - добавил Чернышенко. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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