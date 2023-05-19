В России пройдет международный хакатон по ИИ с участием дружественных стран

Общий призовой фонд составит порядка 34 млн рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Международный хакатон по искусственному интеллекту с участием специалистов из дружественных стран пройдет в Москве. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу на открытии третьего сезона проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект".

"Нововведением станет международный хакатон с участием специалистов из дружественных стран, который пройдет в столице. Общий призовой фонд хакатонов порядка 34 млн рублей", - сообщил Чернышенко. Он подчеркнул, что в 2023 году запланированы восемь окружных хакатонов и один всероссийский, который пройдет в Нижнем Новгороде.

В пятницу вечером в офисе VK открылся третий сезон проекта на площадке первого окружного хакатона в Москве, отметил вице-премьер. "Команды смогут прокачать свои личные и профессиональные качества, дадут импульс развитию ключевых отечественных проектов", - добавил Чернышенко.