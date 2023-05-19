Белоусов заявил, что МТК Север - Юг неверно увязывать с санкциями против России

По словам первого вице-премьера, несмотря на то, что непосредственными участниками проекта являются страны Каспийского региона, конечными бенефициарами становится более широкий круг стран

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Проект международного транспортного коридора Север - Юг неверно увязывать с санкциями против России. Об этом заявил в пятницу первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"[МТК Север - Юг] крупнейший геоэкономический, геополитический инфраструктурный проект текущего десятилетия XXI века. Его абсолютно неверно увязывать с санкциями, развязанными против РФ. Этот проект - это составная часть процесса становления многополярного мира, тех глубинных, фундаментальных тенденций переноса центров активности, экономической активности на юг и юго-восток, который мы наблюдаем последние десятилетия, которые будут, безусловно, развиваться и в будущем", - подчеркнул Белоусов.

По словам первого вице-премьера, несмотря на то, что непосредственными участниками проекта являются страны Каспийского региона, конечными бенефициарами становится более широкий круг стран.

"Это, в том числе, страны Персидского залива, Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Пакистан и многие другие", - отметил он.

Оценивая потенциал грузопотока по МТК Север - Юг, Белоусов отметил, что к 2030 году он может вырасти в 3 раза и достичь 45 млн тонн, а в перспективе - 60-100 млн тонн.