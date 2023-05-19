Аксаков сообщил, что закон об исламском банкинге будет принят в июне

глава комитета Госдумы по финансовым рынкам отметил, что подготовлена последняя версия , которая "согласована уже во всех позициях"

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Закон об исламском банкинге будет принят в июне во втором и третьем чтениях, на данный момент последняя версия законопроекта находится у ведомств на согласовании. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в кулуарах Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".

"Мы подготовили последнюю версию (законопроекта об исламском банкинге - прим. ТАСС), которая, с нашей точки зрения, согласована уже во всех позициях, разослали ее еще раз согласующим ведомствам - в Банк России, администрацию президента и правительство. Рассчитываем, что на следующей недели получим от них положительные отклики и в июне примем закон окончательно во втором и третьем чтениях", - сказал он.

Как объяснил Аксаков, сложность принятия закона была в том, что некоторые нормы, которые, согласно законопроекту, реализовываются в виде финансовых инструментов применяются в нефинасовой сфере. "Например, продажа товара в рассрочку. Отрегулировать насколько это связано с исламскими финансами и с традиционной продажей в рассрочку - непросто. Важно, чтобы регулятор мог заметить, что, с одной стороны, это схема, а с другой - операция, основанная на духовных принципах. Эти тонкости очень трудно разделить на практике. Поэтому должен быть совет, который бы следил, чтобы опора была на партнерство, а не мошенничество, обход и нахождение схем", - сказал он.

Депутат также заметил, что исламским банкингом могут пользоваться не только последователи ислама, закон не привязан к религии. "Этот закон полностью, с нашей точки зрения, соответствует принципам шариата, а называем его партнерским. Потому что этими принципами могут пользоваться не только те, кто исповедует ислам, но и православные, католики - все, кто готов соблюдать эти принципы. То есть не получать прибыль, как в традиционных финансовых инструментах. В этом плане - это партнерство", - сказал он.

Аксаков также добавил, что потенциал этого рынка для РФ оценивается в более чем $11 млрд. Кроме этого, дайвером и локомотивом развития рынка исламского финансирования, по его мнению, выступит Татарстан.

О законе

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Он предполагает внедрение экспериментального режима для осуществления партнерского финансирования в исламских республиках.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что механизм исламского банкинга может быть запущен в регионах РФ уже 1 июля 2023 года, в случае скорого принятия законопроекта.