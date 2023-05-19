Турецкий бренд одежды Koton намерен утроить количество магазинов в РФ до конца 2027 года

В настоящее время их 49

СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Турецкая компания Koton планирует утроить количество своих магазинов в России до конца 2027 года. Об этом сообщил в пятницу директор по развитию бизнеса сети Koton Алмаз Ширеев.

"До конца 2027 года мы хотим достичь 150 магазинов, сейчас их 49", - сказал он в ходе деловой программы Mallpic Sochi 2023.

Koton - турецкая компания по производству одежды, которая работает на российском рынке более 14 лет.

О турецком ретейле

С уходом международных масс-маркетов российский рынок был по-новому переосмыслен восточными ретейлерами, рассказали ТАСС в консалтинговой компании CORE.XP. Множество турецких брендов, некогда выходивших на российский рынок, но не нашедших себе места, стали снова рассматривать это пространство для развития. Так, по данным аналитиков компании, в течение 2022 года в российских торговых центрах появились такие имена, как Ipekyol (ТЦ "Афимолл"), Twist (ТЦ "Афимолл"), Perspective (ТРЦ "Планета") и EFOR (ТРК "Vegas Крокус Сити"). Помимо этого, в 2022 году решение о расширении было принято брендом Enza Home. Магазины этого ретейлера были открыты в Челябинске, Екатеринбурге, Белгороде и Воронеже.

На начало 2023 года среди вышедших иностранных брендов были замечены шесть турецких ретейлеров: Loft (ТРЦ "Щелковский"), Madam Coco (ТРЦ "Мега Химки"), NetWork (ТЦ "Афимолл", ТЦ "Авиапарк", ТЦ "Метрополис"), Club (ТЦ "Афимолл", ТЦ "Авиапарк", ТЦ "Метрополис"), AC&Co (ТЦ "Афимолл"), рассказали в CORE.XP.

Помимо этого, во втором квартале 2023 года активно начал развиваться на московском рынке бренд Mudo (ТЦ "Каширская Плаза", "Кунцево Плаза", "Vegas Каширское", "Европолис Ростокино" и "Капитолий" на проспекте Вернадского). Во втором квартале также вышел турецкий бренд Karaca Home

Десять из 12 турецких брендов, вышедших в течение последних двух лет, специализируются на fashion-сегменте, два сфокусированы на товарах для дома.

В новость внесена правка (19:07 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде, верно - до конца 2027 года.​​​​​