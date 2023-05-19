В Астраханской области прогнозируют рост объема инвестиций в 2023 году почти на 10%

Речь идет о сумме более 99,4 млрд рублей

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Астраханской области прогнозируют увеличение объема инвестиций в основной капитал почти на 10% в 2023 году по сравнению с прошлым. Об этом ТАСС в пятницу сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе ХIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" в Казани.

"В 2023 году объем инвестиций в основной капитал Астраханской области прогнозируется в объеме более 99,4 млрд рублей, что превысит уровень 2022 года на 9,1%", - сказал Бабушкин.

Губернатор отметил, что в отрасли добычи полезных ископаемых преобладающая доля в объеме инвестиций будет приходиться на добычу нефти и природного газа, а также предоставление услуг в этих областях. Вложения направят на освоение нефтяных месторождений на шельфе Северного Каспия. Крупный объем инвестиций в основной капитал будет приходиться на реконструкцию первой и второй очередей Астраханского газового комплекса.

По словам главы региона, в этом году началось строительство первого этапа проекта портовой особой экономической зоны стоимостью около 2 млрд рублей. Он предполагает обустройство морского терминала для перевалки контейнеров, генеральных грузов крытого и открытого хранения, растительных масел и зерновых культур. Кроме того, резидент портовой особой экономической зоны ООО "ПЛК "Каспий" реализует проект по строительству современного контейнерного терминала для обработки грузов, идущих по МТК "Север-Юг".

"Продолжатся работы по модернизации птицефабрик, перерабатывающих производств, производств по выращиванию кормовых культур, развитию оводцеводческого комплекса", - сказал Бабушкин, добавив, что в 2023 году в регионе планируется ввод в эксплуатацию нескольких домов культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также завершение строительства школ.

ХIV Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" проходит 18-20 мая в МВЦ "Казань экспо". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 7 тыс. человек из 85 стран мира и 84 регионов РФ. Всего в рамках форума пройдет порядка 200 мероприятий, ожидается подписание не менее 100 соглашений.