ВЭБ.РФ начал финансирование проекта по обновлению трамвайной сети Нижнего Новгорода

Уже выданы первые 444 млн рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. ВЭБ.РФ выдал первые 444 млн рублей опережающего финансирования для проекта модернизации городского электротранспорта в Нижнем Новгороде. Средства будут направлены на авансирование платежей по закупке 12 односекционных трамваев, инженерных изысканий и разработки проектной документации, говорится в сообщении госкорпорации.

В рамках модернизации обновляются около 150 км трамвайных линий, будет проведена реконструкция 15 тяговых подстанций и трех трамвайных депо, закуплено 170 трамваев "МиНиН". Общая стоимость проекта в Нижнем Новгороде составляет 51,3 млрд рублей, объем участия ВЭБ.РФ - 32,1 млрд рублей, включая средства ФНБ. По своим параметрам это самый масштабный проект программы по обновлению городского электротранспорта.

"Это первый регион, который получил финансирование со стороны ВЭБа в рамках государственной программы обновления городского электротранспорта в российских городах. Нижний Новгород входит в десятку городов, модернизацию городского электротранспорта в которых при поддержке ВЭБ.РФ одобрило правительство Российской Федерации", - также рассказали в ВЭБ.РФ.

Куратором программы в правительстве РФ является вице-премьер Дмитрий Григоренко. Общий объем программы составляет 390 млрд рублей. По поручению правительства ВЭБ.РФ также является проектным офисом программы. Набор источников финансирования, включая средства Фонда национального благосостояния, кредит ВЭБ.РФ по субсидируемой ставке, федеральную субсидию на финансирование капитальных затрат, позволит реализовать проекты с покрытием затрат концессионера. Такая структура финансирования существенно снизит долговую нагрузку на региональные бюджеты.

В программе участвуют областные центры 10 пилотных регионов - Нижегородской, Липецкой, Ярославской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей, а также Краснодарского, Красноярского и Пермского краев. Нижегородская область стала первой из десяти регионов - участников проекта, приступивших к строительным работам. Уже поставлено 10 трамваев, из них 4 уже на маршрутах, 6 - в пуско-наладке, еще 10 - в производстве.