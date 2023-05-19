Минфин США снял санкции с яхты, которую связывает с Пумпянским

В 2022 году яхта была продана, имя покупателя неизвестно

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минфин США исключил из санкционного списка яхту Axioma, которую связывает с российским бизнесменом Дмитрием Пумпянским, следует из данных на сайте министерства. В прошлом году яхта была продана, имя покупателя неизвестно.

Как уточняет Минфин, яхта ходила под флагом Мальты. В сентябре прошлого года стало известно, что власти Гибралтара продали конфискованную яхту Axioma за $37,5 млн. Власти получили более 60 заявок на участие в аукционе по яхте, имя покупателя они не раскрыли.

Администрация порта Гибралтара арестовала Axioma в марте прошлого года после того, как правительство Соединенного Королевства объявило о введении санкций в отношении Пумпянского. Яхта ориентировочной стоимостью $77 млн была задержана по требованию американского банка JPMorgan, который утверждал, что компания Пумпянского Pyrene Investments должна банку $20 млн.