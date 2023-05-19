В Минцифры призвали компании минимизировать объемы используемых персональных данных

В ведомстве предложили использовать только так называемые витрины данных

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российские компании должны минимизировать объемы персональных данных, которыми они оперируют, или же ответственно подходить к их защите. Такое мнение выразил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин в ходе одной из сессий на фестивале Positive Hack Days.

Дискуссия шла об утечках персональных данных и их предотвращении. "Я всех призываю к тому, чтобы минимизировать объем используемых персональных данных, или хотя бы шифровать персональные идентификаторы, или, если это нельзя, то ответственно подходить к защите", - сказал он.

Бенгин назвал "первичным" то, что сейчас в России работу нужно начинать не с защиты персональных данных, а именно с минимизации их использования. Также он предложил использовать только так называемые витрины данных, саму же информацию хранить только там, откуда она поступает.