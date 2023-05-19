Росфинмониторинг прорабатывает интеграцию исламского банкинга в антиотмывочную систему РФ

В ведомстве сообщили, что на участников эксперимента будут распространены минимальные требования в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые в настоящее время к адвокатам, нотариусам и другим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Росфинмониторинг работает над встраиванием участников эксперимента исламского банкинга в российскую антиотмывочную систему, сообщил заместитель директора финразведки Герман Негляд в ходе международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".

"Нами прорабатываются вопросы интеграции, встраивания тех участников эксперимента, которые сейчас не отнесены к субъектам антиотмывочного законодательства, в систему ПОД/ ФТ. При этом стараемся учитывать как интересы будущих участников эксперимента, так и потребителей финансовых услуг, которые они будут предоставлять - как уже было сказано ранее, при развитии любых финансовых институтов приоритетом остается сохранение текущего уровня прозрачности финансового рынка", - сказал он.

По словам Негляда, на данный момент в ведомстве пришли к общему пониманию, что на участников эксперимента будут распространены минимальные требования в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые в настоящее время к адвокатам, нотариусам и иным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Он предполагает внедрение экспериментального режима для осуществления партнерского финансирования в исламских республиках. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что механизм исламского банкинга может быть запущен в регионах РФ уже 1 июля 2023 года, в случае скорого принятия законопроекта. Сам законопроект планируют окончательно принять в июне.