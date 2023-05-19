Глава Минсельхоза Малайзии пригласил российский бизнес участвовать в выставке MAHA-2024

Мохамад Сабу подчеркнул, что его страна стремится расширить сотрудничество с международными партнерами

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Малайзии Мохамад Сабу пригласил российский бизнес принять участие в выставке MAHA-2024 года по сельскому хозяйству и туризму.

"Хотим пригласить ваш бизнес принять участие на нашей выставке", - сказал он в пятницу, выступая на XIV Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".

Министр также отметил, что Малайзия стремится расширить сотрудничество с международными партнерами и с нетерпением ждет активного участия бизнеса в выставке.