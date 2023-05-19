В АТОР считают, что запуск регулярных рейсов на Кубу позволит снизить стоимость туров

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Запуск "Аэрофлотом" регулярных рейсов на Кубу позволит расширить ассортимент и снизить стоимость туров в страну. Об этом ТАСС сообщил глава туроператора Space Travel и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

"Это позволит расширить ассортимент направлений выездного туризма и снизить стоимость туров", - сказал он.

Кроме того, запуск "Аэрофлотом" регулярных рейсов на Кубу позволит транзитным пассажирам внутри страны осуществлять покупку сквозных билетов по другим направлениям, отметил эксперт.

По его словам, появление еще одного игрока на российском рынке авиасообщения с Кубой расширяет окно возможностей для российских туристов. В то же время сейчас не наблюдается ажиотажного спроса на туры в страну, несмотря на относительно приемлемые цены - 150-180 тыс. руб. на двоих.

Ранее сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой. По его словам, соответствующая директива дана компании "Аэрофлот". Российский турпоток на Кубу в связи с запуском регулярных рейсов и чартеров, по оценке вице-премьера, может превысить допандемийный уровень и составить более 150 тыс. туристов.