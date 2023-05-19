В Подмосковье запустили выпуск импортозамещающего оборудования для нефтегазовой отрасли

Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 1 млрд рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Завод компании "Меттойл", на котором планируется выпускать оборудование для нефтегазовой отрасли, открыли на территории индустриального парка М-8 в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Старт работе предприятия дали зампред правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Открытие завода - всегда приятное событие. Хочется пожелать, чтобы производство расширялось, был стабильный спрос, а победа в конкуренции обеспечена с помощью технологий, интеллекта. Знаю, что у компании "ТСС" (в состав которой входит компания "Меттойл" - прим. ТАСС) есть уже два патента на изделия. Желаю, чтобы они и дальше регулярно появлялись и успешно внедрялись в умные технологии, которые и обеспечивают наш экономический суверенитет", - сказал Воробьев, его слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на заводе будут выпускать внутрискважинное оборудование, которое является критически важным для нефтегазодобычи. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 1 млрд рублей. Реализация проекта позволила создать свыше 160 рабочих мест.

"Сегодня у нас замечательное событие - запускается дополнительная мощность по программе импортозамещения в части нефтегазового машиностроения. За короткий срок компания "ТСС" смогла обеспечить новые мощности для нефтесервисных услуг. Фондом развития промышленности была оказана поддержка - на льготных условиях предоставлен заем для создания этой площадки. Уже в 2023 году объем произведенной продукции должен составить порядка 2,5 млрд рублей. Надеемся, это только начало, хороший задел на будущее. Уверен, что компания "ТСС" будет и другие свои площадки развивать", - привели в сообщении слова Мантурова.

Правительство Московской области предоставило компании "Меттойл" участок площадью 1,9 га в аренду без торгов. Завод включен в реестр региональных инвестиционных проектов и сможет получать льготы по налогам до семи лет.