Белый дом: роль КНР в облегчении мирового госдолга находится в центре повестки саммита G7

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Лидеры Группы семи на саммите в Хиросиме обсудят способы "побудить КНР к конструктивным" действиям в вопросе облегчения мирового долгового бремени. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая в пятницу на специальном телефонном брифинге, который был посвящен участию американского президента Джо Байдена в нынешнем совещании G7.

"Это один из ключевых вопросов. Мы признаем, что долговой кризис, с которым сталкиваются уязвимые экономики по всему миру, - это серьезнейшая проблема на данный момент <...>, поэтому мы тщательно работаем над тем, чтобы побудить Китай быть конструктивным игроком, а не блокировать облегчение долгового бремени, в котором нуждаются эти страны", - сказал он.

Как утверждает чиновник, Пекин "блокирует работу стандартных механизмов облегчения задолженности", а также функционирование общей основы урегулирования долга, согласованной в рамках Группы двадцати.