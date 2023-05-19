19 мая, 16:31

Минцифры будет выдавать малому и среднему IТ-бизнесу рекомендации по защите данных

В ведомстве отметили, что в первую очередь "строго" смотрят именно на крупных владельцев больших объемов персональных данных

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минцифры РФ собирает предложения специалистов из разных отраслей, чтобы начать выдавать рекомендации малому и среднему IТ-бизнесу касательно защиты персональных данных, которыми они оперируют. Об этом сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимир Бенгин на фестивале Positive Hack Days.

Бенгин добавил, что понимает, что крупные компании имеют возможность лучше защищать свои данные, чем малые и средние, тем не менее, министерство в первую очередь "строго" смотрит именно на крупных владельцев больших объемов персональных данных.

"Это не отменяет того, что мы сейчас собираем предложения с отраслей, особенно от специалистов по кибербезу. <...> Мы пытаемся все это агрегировать, чтобы начать в том числе выдавать рекомендации малым и средним компаниям", - указал он. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация