Минпромторг окажет поддержку собственнику для скорейшего перезапуска завода Volkswagen

В министерстве подчеркнули, что рабочие места всех сотрудников сохранят

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ окажет всестороннюю поддержку новому собственнику завода Volkswagen в Калуге для скорейшего перезапуска производства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минпромторг России окажет новому собственнику всестороннюю поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки в Калуге", - заявили там.

В министерстве подчеркнули, что рабочие места всех сотрудников сохранены.

Ранее германский автоконцерн заявил, что завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт финанс", которого поддерживает дилер "Авилон". В сообщении отмечалось, что новый владелец получит все акции Volkswagen в российских дочерних компаниях. Сделка включает в себя завод в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские помещения и финансовые взаимоотношения со всеми связанными с ними сотрудниками.

О компании

С ноября 2007 года Volkswagen производил автомобили в Калужской области. В 2011 году компании "Фольксваген груп рус" и "Группа ГАЗ" заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda ("Шкода") на заводе в Нижнем Новгороде. Компания "Фольксваген груп рус" остановила производство на своих предприятиях в России 3 марта 2022 года.