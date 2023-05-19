СКЦ одобрил проход шести судов в украинские порты

В ООН сообщили, что к проведению инспекции готовятся три судна, вышедших с грузом из украинских портов

ООН, 19 мая. /ТАСС/. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил проход шести судов в украинские порты. Об этом сообщила в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле.

"Сегодня СКЦ разрешил участие в черноморской инициативе шести новых судов", - заявила она. Трембле также подчеркнула, что на данный момент к проведению инспекции готовятся три судна, вышедших с грузом из украинских портов. Три судна в среду прошли инспекцию и направляются в Одессу и Черноморск.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая заявил, что зерновая сделка продлена на 60 дней. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва подтверждает продление сделки на два месяца. Этот шаг предоставляет шанс помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности, добавила она.