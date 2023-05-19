Молдавия, Румыния и Украина договорились о согласовании объемов транзита зерна

Пшеницу будут транспортировать по так называемым коридорам солидарности

КИШИНЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Молдавия, Румыния и Украина договорились о согласовании объемов транзита через свои территории украинского зерна на фоне протестов аграриев двух стран. Как сообщила в пятницу пресс-служба Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии, встреча министров прошла онлайн в трехстороннем формате.

"Три министра сельского хозяйства из Республики Молдова, Румынии и Украины договорились об обмене информацией об объемах пшеницы, которые будут транспортироваться по так называемым коридорам солидарности", - говорится в сообщении.

Представители Молдавии и Румынии отметили необходимость оптимизации объемов в целях сохранения возможности для перевозки и складирования зерна местного производства.

Ранее молдавские фермеры пригрозили выйти на акции протеста, если правительство не запретит импорт зерна с Украины или не окажет им финансовую помощь. Тогда вице-премьер, глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля проинформировал европейских и украинских дипломатов о планах ограничить импорт зерновых с Украины по примеру ряда восточноевропейских стран. Однако республика отказалась от этих планов после заявления властей Украины, которые пригрозили в ответ остановить импорт всей продукции из Молдавии.