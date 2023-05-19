Республиканцы взяли паузу на консультациях с Белым домом по предотвращению дефолта в США

Представитель Белого дома также подтвердил агентству Reuters приостановку переговоров

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Республиканцы решили взять паузу на консультациях с Белым домом по предотвращению дефолта в США в связи с тем, что, по их мнению, такого рода переговоры стали непродуктивными. Об этом сообщил в пятницу журналистам конгрессмен Гаррет Грейвс (республиканец от штата Луизиана), который возглавляет группу законодателей, обсуждающих проблему повышения госдолга с представителями президента США Джо Байдена.

Грейвс, который занимается этим вопросом по просьбе спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния), принял 19 мая участие в продлившейся около часа встрече с сотрудниками Белого дома. Он заявил, что между республиканцами нижней палаты законодательного органа и администрацией президента-демократа остаются разногласия. "Пришло время взять паузу, потому что это просто непродуктивно", - подчеркнул Грейвс. Он добавил, что переговоры стали "просто безрассудными". Конгрессмен добавил, что пока неясно, когда консультации возобновятся.

Еще один участник переговорного процесса председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина) сообщил журналистам, что между сторонами существуют "серьезные разногласия". "Мы в затруднительном положении", - добавил он.

Представитель Белого дома также подтвердил агентству Reuters, что консультации поставлены на паузу.

Об угрозе дефолта в США

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого американский президент и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.