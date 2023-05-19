Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,26%, а индекс РТС вырос на 0,31%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением биржевых индексов. Так, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,26%, до 2 626,16 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,31%, до 1 036,60 пункта. Курс доллара снизился на 0,22%, до 80,00 рубля, евро - на 0,04%, до 86,50 рубля, юань - на 0,03%, до 11,37 рубля.

"Активность торгов в пятницу была невысокой, что можно объяснить приближением выходных и сложным внешним фоном. Сырьевые котировки сегодня зеленели, рубль при этом умеренно укреплялся. Лучше рынка выглядели представители IT-сектора", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом в целом неделю для российского рынка можно назвать успешной. "Индекс Мосбиржи выбрался выше 2 600 пунктов и в четверг достиг годового максимума вблизи 2 660 пунктов. Факторами поддержки выступили слабость рубля, относительная стабильность цен на нефть вблизи $75 за баррель Brent, корпоративные новости. В то же время осторожными инвесторов вынуждают быть риски эскалации в зоне спецоперации на Украине, новые санкционные угрозы, напряженность общерыночных настроений", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста в пятницу на российском фондовом рынке оказались акции строительной группы ЛСР (+17,8%) по причине рекомендованных советом директоров компании дивидендов за 2022 год в размере 78 руб.лей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 11,5%, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались бумаги группы Polymetal (-10,8%), предположительно, в связи включением компании в санкционный список США, добавила эксперт.

Прогноз

Рынки продолжают следить за ситуацией с повышением потолка госдолга США. "Американские политики пока не могут договориться. В ожидании развязки давление на глобальный риск-аппетит может расти, а вот хэппи энд, напротив, способен запустить позитивный импульс в рисковых активах, включая сырьевые", - считает Александр Бахтин.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 22 мая - 2 585 - 2 705 пунктов, по курсу рубля к доллару - 77,5-80,5 рубля. Freedom Finance Global прогнозируют, что в понедельник индекс Мосбиржи может показать колебания в коридоре 2 600 - 2 700 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 79-81 рубля, евро/рубль - 85-87 рубля, пара юань/рубль - 11-11,5 рубля.