Оверчук: сроки заседания рабочей группы России, Азербайджана и Армении согласовываются

Окончательное решение относительно места и времени примут по итогам консультаций, отметил зампред правительства РФ

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Время и место очередного очного заседания трехсторонней рабочей группы РФ, Азербайджана и Армении будут определены по итогам консультаций вице-премьеров трех стран. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

"Сегодня в течение дня между вице-премьерами Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации проходят интенсивные консультации по вопросу восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа в рамках трехсторонней рабочей группы под нашим совместным председательством, - указал Оверчук. - Окончательное решение относительно места и времени проведения очередного очного заседания трехсторонней рабочей группы будет принято по итогам консультаций".

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января 2021 года они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.