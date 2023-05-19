Чернышенко допустил рост турпотока россиян на Кубу до полумиллиона человек в год

ГАВАНА, 19 мая. /ТАСС/. Россия может увеличить объем турпотока на Кубу до 500 тысяч человек в год, заявил в пятницу заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер РФ принял участие в совещании по туризму с участием премьер-министра республики Мануэля Марреро и министра по туризму Кубы Хуана Карлоса Гарсия Гранда.

"Россия исторически является одним из основных четырех стран, граждане которых [наиболее активно] посещают Кубу. Россия в разгар пандемии заняла первое место по количеству направляемых туристов. Максимальное количество - 178 тысяч туристов в год. Мы хотели перейти за барьер в 200 тысяч туристов, а в дальнейшем достигнуть полмиллиона туристов в год", - сказал министр по туризму Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда.

"Я поддерживаю стремление министра в его цели довести туристический поток из России до 500 тысяч в год, тем самым Россия могла бы выйти на первое место, обогнав наиболее развитое направление из Канады. Совместными усилиями, я уверен, нам это удастся", - в свою очередь сказал Чернышенко.

Он напомнил, что Россия возобновит регулярные полеты на Кубу, которые будет осуществлять авиакомпания "Россия". "С учетом ожидаемого роста пассажиропотока на Кубу российская сторона заинтересована, чтобы наши туристы здесь принимались и обслуживались на должном уровне, поэтому мы хотим просить помощи у премьер-министра [Кубы] рассмотреть возможность строительства отдельного терминала или получения существующего в управление для обслуживания российских туристов", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер обратился к властям Кубы с просьбой рассмотреть возможность установления преференциальных мер по развитию российско-кубинской проектной деятельности в сфере туризма и помочь в установлении прямых контактов между заинтересованными инвесторами.