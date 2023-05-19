В Анапе планируют построить курортный комплекс под международным брендом за 48 млрд рублей

По информации мэрии города-курорта, о заинтересованности в проекте заявил гендиректор компании Domina International Евгенио Преатони

ТАСС, 19 мая. Власти Анапы планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве курортного комплекса под международным брендом, объем инвестиций составит 48 млрд рублей. Об этом сообщили в пятницу в мэрии города-курорта.

"В Анапе может появиться еще один комплекс отелей под международным брендом. Реализация планируется в рамках договора о комплексном развитии территории, объем инвестиций составит 48 млрд рублей", - сказали в мэрии, уточнив, что готовится пакет документов для подписания в рамках ПМЭФ-2023.

Отмечается, что возможность реализации инвестпроекта по созданию многофункционального курортного комплекса власти Анапы обсудили на встрече с итальянской делегацией. О заинтересованности в проекте по созданию круглогодичного курортного комплекса в Анапе заявил гендиректор компании Domina International Евгенио Преатони. Так, проект предусматривает строительство у железнодорожного вокзала комплекса отелей, а также конгресс-центра, концертных и выставочных залов, спортивно-оздоровительного аквацентра, ресторанов.