Петербург и Вьетнам намерены развивать сотрудничество в сфере IT

По словам главного аналитика НП "Руссофт" Дмитрия Желвицкого, пока петербургские софтверные компании представлены на рынке Вьетнама в небольшом количестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Петербург и Вьетнам планируют развивать сотрудничество в сфере IT. Петербургские компании развивают проекты в этой стране, сообщил в пятницу ТАСС вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

"Достаточное количество технологий, которые разрабатываются в Петербурге, мы можем экспортировать во Вьетнам. Интерес Вьетнама к импортозамещению и независимости вьетнамских крупных корпораций очень высокий. Несколько петербургских компаний занимались подготовкой организации производства во Вьетнаме. Разработки при этом ведутся в Петербурге. Надеюсь, в этом году компании завершат свои проекты. Например, тема обработки данных сотовых операторов не сильно развита во Вьетнаме. Мы рассчитываем, что интерес к этой теме будет большой", - сказал он.

Главный аналитик НП "Руссофт" Дмитрий Желвицкий отмечает, что петербургские софтверные компании представлены на рынке Вьетнама в небольшом количестве. По словам эксперта, если при поддержке государственных структур, например, Российского экспортного центра, открыть рынок Вьетнама для широкого круга компаний, то продажи на нем могут значительно возрасти, это касается как петербургских, так и всех российских софтверных компаний.

"Вьетнамский рынок, тем не менее, является перспективным. Он сам по себе достаточно большой, учитывая, что во Вьетнаме около 100 млн жителей, и можно предположить, что он будет быстро расти в ближайшие годы. К тому же, и на нем возможен отказ от использования решений западных компаний, показавших себя ненадежными поставщиками. Не исключено, что в ближайшие годы будем измерять не продажи в Японии (по политическим причинам японский рынок перестал быть перспективным), а продажи во Вьетнаме (вместе с продажами в Китае и Индии)", - рассказал он ТАСС.

В 2020 году экспорт IT-решений из РФ во Вьетнам составил 41,3 млн рублей, в 2021 году - 26,6 млн рублей, а в 2022 году - 0,89 млн рублей. Все прошедшие три года Петербург занимал второе место по экспорту IT-решений во Вьетнам, уступая только Москве, отмечает руководитель департамента цифровых решений Агентства "Полилог", разработчик POLYCODE Людмила Богатырева.

Генеральный директор ГК "Брэйн Системс" Андрей Яковлев соглашается, что Вьетнам заинтересован в снижении зависимости от технологий, которыми монопольно владеют страны блока НАТО, но при этом отмечает, что экспорт российского ПО может быть затруднен в эту страну. "Опыт санкций продемонстрировал миру возможные последствия от такой технологической зависимости. В связи с этим экспорт программного обеспечения из реестра отечественного ПО Минцифры России существенно затруднен, так как это программное обеспечение работает исключительно на американском железе, а также зачастую базируется на разработках с открытым исходным кодом, которые вьетнамские коллеги могут получить у первоисточника без финансовых затрат", - говорит эксперт.