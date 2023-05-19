Карелии одобрили федеральный кредит в 1,5 млрд рублей на опережающий ремонт дорог

Работы выполнят на 10 объектах, их общая протяженность составит 60 км

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 мая. /ТАСС/. Карелия получит 1,5 млрд рублей на опережающий ремонт региональных дорог, к работам на которых планировали приступить в 2024 году. Об этом руководитель республики Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в пятницу.

"Отличная новость: Карелии одобрили федеральный кредит на 1,5 млрд рублей. Это значит, что несколько участков дорог мы сможем отремонтировать раньше, чем планировали. Работы начнем в этом году - соглашение между министерством финансов республики и управлением Федерального казначейства уже подписано", - написал Парфенчиков.

По информации, опубликованной на странице Минфина Карелии в соцсети "ВКонтакте", в этом году субъектам впервые предоставлена возможность получать низкопроцентные бюджетные кредиты от управления Федерального казначейства для опережающего финансирования мероприятий. Размер ставки в данном случае составляет 0,1 % годовых.

"Бюджетный кредит будет предоставлен республике под 0,1 % годовых. Для сравнения, минимальная ставка коммерческих банков сейчас составляет 8,5 %. Таким образом, регион сможет не только провести ремонты дорог опережающими темпами, но и существенно сэкономить на обслуживании займа", - говорится в сообщении.

По данным Минтранса Карелии, опубликованным в группе в соцсети "ВКонтакте", отремонтировать за счет средств кредита планируют 10 объектов. Их общая протяженность составит 60 км. "Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия проработан вопрос с Федеральным дорожным агентством и Министерством транспорта РФ о привлечении денежных средств, будет проведен опережающими темпами ремонт 10 участков дорог общей протяженностью 60 км", - сообщил у себя в группе Минтранс Карелии.

В список запланированных к ремонту объектов вошли участки на автомобильных дорогах Деревянное-Деревянка-Пяжиева Сельга-Пухта, Седокла-Алексала, Олонец-Чимилица, Ильинский-Андрусово, Кутейжа-Верховье, подъезды к поселку Ондозеро, станции Надвоицы, деревне Нижняя Салма и поселку Верхнеолонецкий, а также автодорога в деревню Кескозеро.

Закон о бюджетных кредитах регионам

Закон о бюджетных кредитах регионам для опережающего финансирования строительства президент РФ Владимир Путин подписал в марте 2023 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вводит возможность предоставления в 2023 году регионам бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до конца апреля 2024 года для опережающего финансирования строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта.