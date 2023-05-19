Оверчук заявил, что ЕАЭС и Египет продвинулись в вопросе создания зоны свободной торговли

При этом зампред правительства РФ отметил, что "это очень сложные процессы"

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Переговоры между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом по вопросу создания зоны свободной торговли активно продвигаются. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на полях XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Недавно произошли консультации с Египтом. То есть движение есть. Понятно, что это процессы очень сложные, все, что касается соглашений о зоне свободной торговле. Но идет движение", - сказал он.

"Также с Индонезией будет движение, и с Индией будет движение, и с ОАЭ", - добавил Оверчук.