Bloomberg: Instagram может запустить аналог Twitter в июне

По данным агентства, приложение уже тестируют разработчики

ТАСС, 19 мая. Разработчики платформы Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) планируют в июне запустить текстовое приложение, схожее с Twitter. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, в настоящее время приложение тестируют разработчики. Новый сервис не будет частью Instagram, однако аккаунты в приложениях можно будет связать, уточняет агентство со ссылкой на преподавателя маркетинга Лию Хаберман.

Представители Instagram не ответили на просьбу агентства прокомментировать эту информацию.

Аналоги социальной сети Twitter стали набирать популярность после того, как американский предприниматель Илон Маск приобрел компанию Twitter 27 октября 2022 года и внес изменения в политику платформы. Так, аудитория сервиса Mastodon увеличилась на 2 млн пользователей за ноябрь 2022 года.