Карачаево-Черкесия и Ингушетия намерены обмениваться опытом в сфере экономики

По словам главы КЧР Рашида Темрезова, в ближайшее время профильные министры субъектов сформируют детальный план сотрудничества

ЧЕРКЕССК, 19 мая. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов договорились о сотрудничестве и обмене опытом в различных направлениях экономики. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале Темрезов.

"Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетил мой коллега - глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. В ходе встречи наметили пути обмена опытом и межрегионального сотрудничества по основным направлениям экономической деятельности: сельского хозяйства, туризма, промышленности, предпринимательству. В ближайшее время профильные министры наших субъектов сформируют уже детальный план", - написал глава КЧР.

В рамках встречи участники обсудили социально-экономическое и культурное взаимодействие между регионами не только на государственном уровне, но и путем укрепления культурных связей, реализации проектов в сфере образования и молодежной политики.

"Карачаево-Черкесия и Ингушетия всегда были и остаются братскими республиками. Уверен, что сохранение и развитие добрых отношений и экономических связей между регионами важно для благополучия наших жителей и для развития экономического, социокультурного потенциала Северо-Кавказского федерального округа, что было отмечено в ходе первой Кавказской инвестиционной выставки", - добавил Темрезов.