На Украине долги за электроэнергию будут указывать в кредитной истории

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко пояснил, что такие меры направлены на борьбу с недобросовестными потребителями

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Информация о задолженности граждан Украины за электроэнергию будет отображаться в их кредитной истории. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании Yasno, входящей в энергохолдинг "ДТЭК".

"Чтобы побуждать клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, Yasno будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых потребителей в Украинское бюро кредитных историй", - приводит пресс-служба слова генерального директора Yasno Сергея Коваленко. Теперь при обращении в финансовое учреждение за кредитом будет оцениваться в том числе информация о долгах гражданина за потребленную электроэнергию, пояснил он.

По словам Коваленко, такие меры направлены на борьбу с недобросовестными потребителями. По состоянию дела на 1 мая их задолженность превысила 1,7 млрд гривен (почти $46,5 млн). "Есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone", - добавил глава компании.

Глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский 22 апреля сообщил, что электроэнергия на Украине может подорожать почти в два раза.