Король Марокко назначил нового гендиректора информационного агентства МAP

Пост занял Фуад Ариф

РАБАТ, 20 мая. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI назначил в пятницу по предложению главы правительства и по инициативе министра по делам молодежи, культуры и связи нового генерального директора марокканского информационного агентства Maghreb Arabe Press (МAP). Им стал Фуад Ариф.

Он начал карьеру журналиста в МAP в 1994 году. Работал главой представительства агентства в Париже, затем в Вашингтоне.

Ариф стал первым руководителем североамериканского хаба МAP (в 2013-2018 годах) со штаб-квартирой в Вашингтоне. В 2018 году его избрали генеральным секретарем Национального пресс-клуба Вашингтона. С 2019 года Ариф занимал должность советника главы МИД Марокко.

Предыдущий генеральный директор агентства МAP Халил Хашими Идриси умер в начале апреля на 67-м году жизни после продолжительной болезни.

Агентство МAP создали в 1959 году, спустя несколько лет после обретения Марокко независимости. Сейчас оно считается одним из самых крупных и влиятельных в Африке и в регионе Арабского Востока, зарекомендовав себя как надежный и авторитетный источник информации.