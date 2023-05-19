Правительство утвердило правила локализации производства семян в России

Как отметил первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, принятие правил локализации значительно усилит позиции российской аграрной науки и семеноводческих предприятий, а также позволит надежно защитить внутренний рынок

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила локализации производства семян на территории страны. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Разработанный Минсельхозом документ позволит значительно снизить риск утраты компетенции в области селекции и семеноводства ключевых сельхозкультур, а также преодолеть технологическую зависимость отечественного сельскохозяйственного производства от импорта. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

В пресс-службе Минсельхоза пояснили журналистам, что правилами регулируется в том числе совместная деятельность российских организаций и организаций с участием иностранных производителей. При этом доля последних в совместных предприятиях должна быть не более 49%.

Согласно постановлению, при создании сортов и гибридов сельхозрастений критериями локализации семян являются: "наличие не менее двух земельных участков, расположенных в различных почвенно-климатических условиях, питомника, лабораторного комплекса для молекулярно-генетических исследований и размножения, а также выполнение скрещиваний полного цикла из исходной собственной, коллекционной и лицензионной российской и иностранной гермоплазмы".

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что при выращивании семян определено три критерия локализации: "использование оригинальных и элитных семян, созданных в России или переданных иностранными участниками российским организациям либо организациям с иностранным участием, наличие земельных участков, а также производственных мощностей на территории страны". Ежегодно до 1 марта российские организации с иностранным участием должны будут предоставлять в Минсельхоз план по организации локализации производства семян сельхозрастений, соответствующий указанным критериям.

По словам первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, сотрудничество с зарубежными компаниями в сфере селекции и семеноводства может строится только на взаимовыгодных и прозрачных условиях, отвечающих интересам России в области продовольственной безопасности. "Принятие правил локализации значительно усилит позиции российской аграрной науки и семеноводческих предприятий, а также позволит надежно защитить внутренний рынок. При этом мы создаем новые возможности для плодотворного партнерства между отечественными и иностранными участниками рынка, качественного развития международной кооперации в этой сфере. Стоит отметить, что ряд крупных зарубежных игроков уже выразили заинтересованность в развитии совместных проектов в нашей стране", - отметила она.