Сунак на саммите G7 представит предложения по борьбе с экономическим принуждением

Глава британского правительства отметил, что Группа семи должна сообща отвечать на применение несправедливых торговых практик

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Глава британского правительства Риши Сунак на саммите Группы семи (G7) представит коллегам план борьбы с политикой экономического принуждения, к которой, как утверждают в Лондоне, прибегают Китай и Россия. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу вечером канцелярией главы правительства.

"Мы не должны игнорировать усиливающийся вызов, с которым мы имеем дело. Китай участвует в целенаправленном и стратегическом экономическом соперничестве, а когда Россия сделала оружием поставки энергоносителей в Европу, это стало знаком того, что мы слишком полагаемся на страны, которые не разделяют наши ценности, - заявил Сунак. - Наша коллективная экономическая безопасность сейчас как никогда важна. Работая вместе и избегая конкуренции между друзьями, мы можем повысить наше благосостояние, быстрее внедрять инновации и обойти автократические государства в конкурентной борьбе".

По его словам, Группа семи должна сообща отвечать на применение несправедливых торговых практик и политики экономического принуждения, действуя "решительно и прагматично". Для этого предлагается учредить общий форум стран "семерки", который даст политикам и экспертам возможность обсуждать способы сообща противостоять экономическому давлению со стороны враждебно настроенных государств. В качестве примеров подобной практики Даунинг-стрит приводит сокращение поставок российского газа в Европу, а также введение Китаем торговых ограничений в отношении Австралии и Литвы по политическим причинам.

В документе упоминается и необходимость препятствовать использованию передовых западных технологий "в авторитарных целях", при этом не препятствуя осуществлению свободной торговли.