Белый дом сообщил о серьезных разногласиях с республиканцами по госдолгу

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что этот диалог и в дальнейшем будет трудным

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Серьезные разногласия сохраняются между республиканцами и представителями вашингтонской администрации на консультациях по предотвращению дефолта в США. Об этом заявила в субботу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Нет сомнений, что у нас есть серьезные разногласия. И данный диалог и далее будет трудным, мы это осознаем", - отметила она, говоря о ходе переговоров. Жан-Пьер выступала на брифинге для журналистов в Хиросиме, где проходит саммит лидеров Группы семи.

Пресс-секретарь Белого дома заверила, что помощники президента США Джо Байдена "продолжат упорно работать с целью достижения разумного двухпартийного решения". "Мы настроены оптимистично. Президент настроен оптимистично", - добавила она. По словам Жан-Пьер, Байдена на ежедневной основе информируют о ходе консультаций.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без условий.

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого американский президент и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.