20 мая, 05:07

Georgian Airways приступила к выполнению полетов в Россию

AP Photo/ George Abdaladze
© AP Photo/ George Abdaladze

Грузинский национальный перевозчик будет летать в Москву семь раз в неделю

ТБИЛИСИ, 20 мая. /ТАСС/. Грузинский национальный перевозчик Georgian Airways в субботу приступил к выполнению прямых авиарейсов из Тбилиси в Москву. Самолет вылетел из Тбилисского международного аэропорта в 08:00 (07:00 мск).

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Ожидаемое время прибытия в аэропорт Внуково - 10:15. Как сообщили корреспонденту ТАСС в авиакомпании, первый борт, вылетевший в Москву, заполнен более чем наполовину. Грузинский национальный перевозчик будет летать семь раз в неделю в российскую столицу.

Georgian Airways стала второй авиакомпанией, которая после длительного периода начала выполнять прямые авиарейсы между Грузией и РФ. Самолет российской компании "Азимут" в пятницу совершил первый рейс из Москвы в Тбилиси за четыре года. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings. 

Теги:
ГрузияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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