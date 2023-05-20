Поставки СПГ в Китай из России в январе - апреле выросли на 50%

Они составили 2,14 млн тонн

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в январе - апреле увеличились в годовом исчислении на 50%, до 2,14 млн тонн. Об этом сообщило в субботу Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

В стоимостном выражении импорт указанного энергоносителя из РФ вырос на 26,3%, превысив $1,65 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на четвертом месте.

Ведущим поставщиком СПГ в КНР за первые четыре месяца текущего года традиционно остается Австралия, которая продала Китаю 6,8 млн тонн (снижение примерно на 8,5%) за $4,61 млрд (уменьшение на 14,2%). Затем следуют Катар (5,8 млн тонн за $3,94 млрд) и Малайзия (2,2 млн тонн за $1,64 млрд). После РФ идет Индонезия (1,3 млн тонн за $1,07 млрд). США опустились с шестой на седьмую строчку (701,8 тыс. тонн за $563,51 млн), уступив Папуа - Новой Гвинее (763,3 тыс. тонн за $714,43 млн).

По данным китайской таможни, в апреле поставки СПГ из России в Китай уменьшились по сравнению с мартовским показателем на 9,6%, составив 529,8 тыс. тонн. В стоимостном выражении они снизились на 15,9%, до $337,25 млн.

Согласно данным ГТУ, Китай в 2022 году импортировал из России 6,5 млн тонн СПГ (увеличение по сравнению с 2021 годом примерно на 44%). По стоимости поставки выросли в 2,4 раза, превысив $6,74 млрд.

Поставки трубопроводного газа

По информации ГТУ, стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в январе - апреле составила $2,33 млрд, увеличившись в годовом исчислении в 2,23 раза.

Физический объем импорта указанного энергоносителя в онлайн-системе ведомства не приводится.

Как проинформировало управление, среди государств, продающих трубопроводный газ Китаю, первое место по-прежнему занимает Туркмения: за четыре месяца поставки из этой страны в КНР по стоимости составили $3,41 млрд (рост примерно на 18,9%). На втором месте стоит Россия, за ней следует Мьянма (увеличение на 32,3%, до $540,12 млн).

Только за апрель объем поставок российского трубопроводного газа в Китай в денежном эквиваленте достиг $569,36 млн, уменьшившись по сравнению с мартом на 3,3%.

Согласно официальным данным, поставки трубопроводного газа из России в КНР в 2022 году увеличились в стоимостном выражении в 2,63 раза, составив $3,98 млрд.