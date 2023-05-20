Страны G7 намерены укреплять цепочки поставок чипов и аккумуляторов

В заявлении говорится, что они проведут стресс-тесты на основе предполагаемых сценариев развития ситуации в мире

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Страны G7 будут принимать меры для обеспечения устойчивости цепочек поставок критически важных для экономики товаров, таких как полупроводники и аккумуляторы. Об этом говорится в принятом в субботу на саммите в Хиросиме заявлении "семерки" по экономической устойчивости и безопасности.

"Мы будем укреплять устойчивые цепочки поставок с помощью партнерских отношений по всему миру, в особенности критически важных товаров, таких как критические минералы, полупроводники и аккумуляторы", - говорится в документе. Кроме того, как отмечается, страны проведут стресс-тесты на основе соответствующих предполагаемых сценариев.

Лидеры G7 также заявили о необходимости сотрудничества для повышения безопасности и устойчивости критически важной инфраструктуры, в особенности в цифровой сфере. Они также отметили важность проектов, повышающих устойчивость в области информационных и коммуникационных технологий, в частности мобильных и спутниковых сетей связи, подводных кабелей и облачных хранилищ данных.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки приносить не планирует.