Байден заявил о возможности избежать дефолта в США

В Белом доме ранее сообщали о "настоящих разногласиях" между представителями президента и республиканцами в Палате представителей на консультациях по вопросу повышения потолка госдолга

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден по-прежнему считает, что Соединенным Штатам удастся избежать дефолта.

"Я по-прежнему думаю, что мы сможем избежать дефолта", - сказал Байден в субботу журналистам в Хиросиме, где он принимает участие в саммите Группы семи (G7). Его слова приводит агентство Reuters.

Накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам о "настоящих разногласиях" между представителями президента США и республиканцами в Палате представителей Конгресса на консультациях по вопросу повышения потолка госдолга с целью предотвратить возможный дефолт по федеральной задолженности в стране.