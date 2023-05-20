20 мая, 06:28,
обновлено 20 мая, 06:48
Санкции в отношении России

Nikkei: Япония запретит предоставлять России строительные и инженерные услуги

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Токио
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Как сообщила газета, ограничения введут в рамках нового пакета антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг Украины

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Япония в рамках нового пакета антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг Украины запретит предоставление РФ строительных и инженерных услуг. Об этом сообщила в субботу газета Nikkei со ссылкой на правительственные источники.

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Каких-либо иных подробностей о дополнительных рестрикциях не приводится.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что новые ограничения также будут введены против примерно 100 физических лиц и организаций, "причастных к уклонению от санкций" против РФ, а также 80 организаций, "связанных с военными". О сроках официальной публикации очередного пакета санкций не сообщалось.

Японская сторона неоднократно отмечала, что в рамках своего председательства в Группе семи сосредоточится на ограничительных мерах в отношении России и поддержке Украины. Как заявил ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, правительство Японии "фактически солидаризировалось с линией США на изоляцию России". Временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко в интервью ТАСС ранее назвал деструктивной позицию Токио по Украине, отметив, что она привела к спаду в двусторонней торговле и инвестиционном сотрудничестве.

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже около 1 тыс. человек и порядка 100 организаций из России. Кроме того, были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в котором находятся уже порядка 800 наименований. 

Теги:
ЯпонияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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