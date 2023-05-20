В кабмине ожидают, что рынок БПЛА в России по итогам года превысит 50 млрд рублей

Как сообщила пресс-служба правительства, первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил доработать проект стратегии по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Объем рынка беспилотников в РФ по итогам 2023 года превысит 50 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак на заседании президиума правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем (БАС), которое провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"По итогам 2023 года ожидаем, что объем российского рынка БАС и услуг с их применением составит более 50 млрд рублей. Ожидаем, что в госсекторе доля отечественных закупок составит более 90%", - сказал Шпак.

Как сообщает пресс-служба правительства, на заседании Белоусов поручил доработать проект стратегии по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

"В текущей редакции проекта стратегии определены приоритетные направления развития отрасли, текущие и целевые параметры рынка беспилотных авиационных систем, ежегодные целевые показатели развития отрасли и перечень реализуемых мероприятий. Необходимо доработать документ с учетом замечаний и предложений отраслевиков", - отметил Белоусов.

На совещании было предложено в том числе внести уточнения в положения по сертификации пилотов крупнотоннажных БАС, дополнить уровни общего и профессионального образования "дополнительным образованием" для подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли. Также было предложено добавить в стратегию положения о цифровых платформах, обеспечивающих управление полным жизненным циклом беспилотников и развитие рынка услуг на основе БАС.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручал правительству разработать соответствующую стратегию, в которой, в частности, должны быть определены "ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, в том числе объем сертификации и выпуска беспилотных авиационных систем отечественного производства, основных комплектующих изделий к ним, уровень локализации производства таких систем и изделий".