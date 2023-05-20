20 мая, 07:17

Стоимость ввезенных на Хайнань беспошлинных товаров за два года превысила $2,32 млрд

Как отметила газета "Хайнань жибао", по мере расширения номенклатуры продукции, на которую распространяется система беспошлинного ввоза, власти провинции принимают новые меры по усилению системы контроля за трансграничным потоком товаров

ХАЙКОУ /Китай/, 20 мая. /ТАСС/. Стоимость товаров, импортированных южнокитайской провинцией Хайнань в режиме беспошлинной торговли, за последние два с лишним года к началу мая составила 16,35 млрд юаней ($2,32 млрд). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на данные местной таможни.

В декабре 2020 года на Хайнане вступили в силу меры, касающиеся первого перечня товаров для личного использования, которые предназначены для производственных целей и при импорте не облагаются пошлинами. 29 января 2021 года в этот список попали морские суда (включая яхты, контейнеровозы и нефтяные танкеры), транспортные средства (в частности, грузовики) и летательные аппараты (в том числе, вертолеты и грузовые самолеты).

Как отмечается, по мере расширения номенклатуры продукции, на которую распространяется система беспошлинного ввоза, власти провинции принимают новые меры по усилению системы контроля за трансграничным потоком товаров. В частности, повышается уровень информатизации и эффективность досмотра.

По данным таможни города Хайкоу (административный центр Хайнаня), власти продолжат на экспериментальной основе внедрять правила, которые к 2025 году позволят задействовать новые офшорные механизмы.

В январе 2021 года администрация провинции сообщила, что к 2025 году местные пункты таможенного контроля прекратят работу в нынешнем режиме. Для этого уже созданы необходимые условия, а в течение ближайших полутора лет власти планируют согласовать второстепенные детали нового механизма. Жители острова станут относиться к категории населения офшорной территории с особым юридическим статусом, отличающимся от прочих граждан материкового Китая. 

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Хайнань
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