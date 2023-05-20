Deutsche Bahn обработал с 2015 года около 100 тыс. компонентов с помощью 3D-принтера

К ним также относятся важные в эксплуатации металлические детали весом более 0,5 тонны

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Все больше и больше запасных частей для поездов железнодорожного концерна Deutsche Bahn изготавливаются на 3D-принтере. С 2015 года, как сообщил концерн в субботу, Deutsche Bahn обработал с помощью 3D-принтера около 100 тыс. компонентов.

К ним также относятся важные в эксплуатации металлические детали весом более полутонны. "Проблема заключается не столько в печати и количестве напечатанных деталей, сколько в оцифровке чертежей", - отметили в концерне. Это обязательное условие для 3D-печати запасных частей. Поэтому Deutsche Bahn создает базу данных с цифровыми двойниками отдельных компонентов. Ожидается, что к 2030 году эта база данных вырастет с нынешних 1 тыс. до 10 тыс. запасных частей, "то есть до 10% запчастей, используемых при техническом обслуживании транспортных средств", сообщили в концерне.

"3D-печать экономит время, деньги и ресурсы, потому что благодаря "цифровому складу" мы можем производить запасные части практически одним нажатием кнопки", - рассказала представитель Deutsche Bahn Даниэла Герд Том Маркоттен. Срок поставки редуктора для тепловоза, например, можно сократить с десяти месяцев до двух месяцев при цифровом производстве. Технология также экономит ресурсы, поскольку, в отличие от процесса механической обработки, детали не фрезеруются из большого куска металла с большим количеством остаточного материала. У концерна, по его собственным заявлениям, есть свои типографии, но в основном он опирается на партнерскую сеть, насчитывающую более 140 компаний.