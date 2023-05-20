20 мая, 07:12,
обновлено 20 мая, 07:19

Мишустин поручил до 20 июля продумать меры по улучшению поддержки промышленности

Как отметили в кабмине, планируется исходить из мер, направленных на консолидацию спроса, применение принципов проектного финансирования, государственно-частного партнерства и создания на территории страны добавленной стоимости по критически важным технологиям и оборудованию

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в течение двух месяцев проанализировать меры поддержки промышленности и подготовить предложения по их улучшению. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Минэкономразвития с участием аналитического центра при правительстве предстоит до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию", - говорится в сообщении.

Планируется исходить прежде всего из мер, направленных на консолидацию спроса, применение принципов проектного финансирования, государственно-частного партнерства и создания на территории страны добавленной стоимости по критически важным технологиям и оборудованию.

Кроме того, Минпромторг и Минфин к 1 сентября должны проработать вопрос о финансовом источнике для выполнения имеющихся и запуска новых мер господдержки судостроительной отрасли. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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