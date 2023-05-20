Лидеры G7 договорились продолжить обсуждение политики в отношении цифровых денег

Как отметили в японском МИД, это нужно для того, чтобы "использовать преимущества инноваций"

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) в ходе саммита в Хиросиме договорились продолжить обсуждение политики в отношении цифровых денег. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, распространенном в субботу японским МИД.

"Мы продолжим обсуждение политики в отношении цифровых денег, чтобы использовать преимущества инноваций, такие как эффективность платежей, а также финансовая доступность при одновременном устранении потенциальных рисков для стабильности, устойчивости и целостности денежно-кредитной и финансовой системы", - отмечается в документе.

Группа семи также заявила о готовности "предпринять соответствующие действия для поддержания финансовой стабильности и устойчивости мировой финансовой системы". "Мы подтверждаем, что наша финансовая система является устойчивой, чему способствуют реформы финансового регулирования, проведенные после мирового финансового кризиса 2008 года. Мы решительно поддерживаем работу Совета по финансовой стабильности и органов, устанавливающих стандарты по повышению устойчивости небанковского финансового посредничества", - сообщается в заявлении.

Кроме того, лидеры G7 сочли необходимым "сохранять бдительность и оставаться гибкими в макроэкономической политике в условиях повышенной неопределенности в отношении перспектив развития мировой экономики". "Стремясь к сильному, устойчивому, сбалансированному и инклюзивному росту, мы привержены проведению макроэкономической политики, ориентированной на стабильность и рост, которая поддерживает среднесрочную бюджетную устойчивость и ценовую стабильность. Инфляция остается повышенной, и центральные банки по-прежнему твердо привержены достижению ценовой стабильности в соответствии со своими мандатами. Между тем, фискальная политика должна продолжать оказывать, при необходимости, временную и целевую поддержку уязвимым группам населения, страдающим от роста стоимости жизни, и стимулировать инвестиции, необходимые для зеленых и цифровых преобразований, в то время как общая фискальная позиция должна обеспечивать среднесрочную устойчивость. Мы также подтверждаем наши существующие обязательства G7 по обменному курсу", - подчеркивается в документе.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. На встречу приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.