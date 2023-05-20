Страны G7 заявили о важности перехода к экологически чистой энергетике

Они подчеркнули приверженность преобразованию энергетических систем и диверсификации экономик

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) отметили важность перехода к чистой энергетике и достижения нулевого уровня выбросов не позднее 2050 года, подчеркнув приверженность преобразованию энергетических систем и диверсификации экономик. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров "Большой семерки", распространенном в субботу в ходе саммита в Хиросиме.

"Глобальный климатический и энергетический кризисы подчеркивают настоятельную необходимость ускорения перехода к чистой энергетике и достижения нулевого уровня выбросов не позднее 2050 года, а также преобразования энергетических систем. Мы подчеркиваем необходимость диверсификации экономик и внедрения преобразований, в том числе в цепочках поставок, для скорейшего перехода к экологически чистой энергетике в глобальном масштабе", - указано в документе.

Страны подчеркнули, что будут "стремиться к созданию безопасных, устойчивых, доступных по цене и устойчиво функционирующих цепочек поставок экологически чистой энергии и важнейших полезных ископаемых, а также технологий для получения экологически чистой энергии". "Мы подтверждаем важность общих усилий для предотвращения рыночных перекосов и обеспечения равных условий для всех на глобальном уровне и продолжим работать над конкретными действиями по развитию экологически чистой энергетики", - отмечается в заявлении.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. На встречу приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.