Мишустин поручил актуализировать сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности

Соответствующий проект должны внести в правительство до 20 июля

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года и на период до 2035 года, должны внести в кабмин до 20 июля. Такое поручение по итогам стратегической сессии, посвященной развитию промышленности, 4 мая дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"С учетом новых вызовов и задач теперь предстоит актуализировать сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности", - отметил Мишустин. Ответственными назначены Минпромторг и Минэкономразвития.

Помимо этой работы указанным двум министерствам поручено при подготовке предложений по реализации нацпроектов предусмотреть включение в них показателей, которые связаны с интенсивным развитием отраслей промышленности.

Кроме того, Минпромторгу и Минтрансу до 20 июня поручено проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов между "Российскими железными дорогами" и предприятиями отрасли транспортного машиностроения, а также предусмотреть включение в нацпроекты показателей, которые связаны с интенсивным развитием отраслей промышленности.