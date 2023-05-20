G7 привержена свободной многосторонней торговой системе, в основе которой лежит ВТО

Страны "семерки" также подтвердили, что экспортный контроль является основным политическим инструментом для решения проблем, связанных с перенаправлением технологий, имеющих решающее значение для военных целей

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) заявили о приверженности свободной и справедливой торговле как основополагающим принципам и целям многосторонней торговой системы, в основе которой лежит ВТО. Об этом говорится в распространенном в субботу в Хиросиме совместном заявлении лидеров "Большой семерки".

"Мы едины в нашей приверженности свободной и справедливой торговле как основополагающим принципам и целям многосторонней торговой системы, основанной на правилах, ядром которой является ВТО, что оказывается более важным, чем когда-либо, в нынешних геополитических условиях", - отмечается в тексте. "Мы подтверждаем, что соблюдение этих основополагающих принципов необходимо для создания устойчивых глобальных цепочек поставок, которые будут прозрачными, диверсифицированными, безопасными, устойчивыми, заслуживающими доверия и надежными, справедливыми для всех и реагирующими на потребности граждан", - указали лидеры G7.

Они подтвердили приверженность прозрачности, координации и уважению правил ВТО. "Эта глобальная торговая система должна быть инклюзивной и обеспечивать, чтобы процветание, которое она может принести, ощущалось всеми, в том числе теми, кто традиционно был недопредставлен. С этой целью мы будем продолжать работать с партнерами, не входящими в "Большую семерку", в частности с партнерами из развивающихся стран, которые являются неотъемлемыми элементами в цепочках поставок и в глобальной торговой системе", - констатируется в документе.

Лидеры G7 также указали на важность работы над реформой ВТО, в том числе путем проведения дискуссий с целью создания полноценной и хорошо функционирующей системы урегулирования споров. "Мы продолжим наше сотрудничество в ВТО, в том числе для облегчения и продвижения торговли экологическими товарами и услугами, а также технологиями. Мы и дальше будем наращивать усилия по обеспечению равных условий за счет более эффективного использования существующих инструментов, а также разработки соответствующих новых инструментов и более строгих международных правил и норм", - заметили главы государств и правительств "семерки".

Они подтвердили, что экспортный контроль является основным политическим инструментом для решения проблем, связанных с перенаправлением технологий, имеющих решающее значение для военных целей, а также для других видов деятельности, которые угрожают глобальной, региональной и национальной безопасности. "Мы подтверждаем важность сотрудничества в области контроля за экспортом важнейших и новых технологий, таких как микроэлектроника и системы кибернаблюдения, для борьбы с неправомерным использованием таких технологий злоумышленниками и ненадлежащей передачей таких технологий посредством исследовательской деятельности", - резюмировали лидеры стран G7.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.