Киргизия закупила более 1 тыс. пассажирских автобусов китайского производства

Их будут поэтапно поставлять в Бишкек

БИШКЕК, 20 мая. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров в рамках государственного визита в Китай посетил в субботу завод, у которого республика приобрела более 1 тыс. пассажирских автобусов. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 мая, в рамках государственного визита в КНР в городе Цзинань провинции Шаньдун посетил завод по производству автобусов "Zhongtong bus Holding Co. LTD", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее у этого завода для Бишкека была закуплена партия из 120 автобусов с газовым двигателем, которые "прошли успешное апробирование на столичных дорогах". "В связи с чем было принято решение о закупке за счет бюджетных средств еще дополнительной партии из 1 000 автобусов указанной марки, которые будут поставлены в город Бишкек", - отмечается в сообщении.

Как заверили в пресс-службе, во время посещения Жапаровым завода состоялся "торжественный выпуск и презентация первого автобуса из тысячной партии для Кыргызстана".

Закупленные автобусы будут поэтапно поставляться в Бишкек. Планируется, что первая их партия в количестве 500 единиц будет поставлена в Киргизию в течение текущего года, следующая - в 2024 году. "В общей сложности кыргызская сторона будет иметь более 1 000 современных, экологичных автобусов, призванных решить транспортные вопросы столицы", - подчеркнули в пресс-службе.

Жапаров прибыл в КНР с государственным визитом 17 мая, в ходе поездки он также принял участие в первом саммите Китай - Центральная Азия.